मंत्री पहुंचे पर बिजली अफसर गायब, फोन तक नहीं उठाया, भड़के वन मंत्री ने ऊर्जा मंत्री से की शिकायत

बरेली। संजयनगर में विद्युत निगम की जनसुनवाई चौपाल में उस वक्त अजीब हालात बन गए, जब कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना को वहां बिजली विभाग का एक भी जिम्मेदार अफसर मौजूद नहीं मिला। मंत्री के पहुंचने के बावजूद विभागीय अधिकारियों की गैरमौजूदगी और मुख्य अभियंता द्वारा फोन कॉल तक नजरअंदाज किए जाने से माहौल गर्मा गया। नाराज मंत्री ने फोन पर ही अधीक्षण अभियंता को जमकर फटकार लगाई और बिना उद्घाटन किए ही कार्यक्रम स्थल से लौट गए।