बरेली क्लब : रंग, खुशबू और खूबसूरती का मेला, पुष्प प्रदर्शनी में उमड़े लोग हुए मंत्रमुग्ध

प्रदर्शनी में प्रस्तुत प्रविष्टियों का दो दिनों तक निर्णायक मंडल ने निष्पक्ष मूल्यांकन किया। निर्णायक मंडल में सुभाश्री सागरिका साहू, रीनू सिंह, सनी चावला और राम गुप्ता शामिल रहे। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं का चयन कर उन्हें अंक प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में जे.एल.ए. ने 301 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि जे.आर.सी. 200 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हेडक्वार्टर 6 माउंटेन डिवीजन को 135 अंक मिले। वहीं फूल वाली कोठी के रजत खंडेलवाल (फ्लोरा गार्डन) सहित कई प्रतिभागियों ने अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार हासिल किए। अंतिम दिन सुबह हुई हल्की पूर्व-मानसून वर्षा ने आयोजन में अलग ही ताजगी घोल दी। ठंडी हवा और बारिश से धुले ताजे फूलों की सुगंध ने पूरे वातावरण को और भी आनंदमय बना दिया। बारिश के बावजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ और लोग देर तक प्रदर्शनी का आनंद लेते रहे।