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बरेली क्लब : रंग, खुशबू और खूबसूरती का मेला, पुष्प प्रदर्शनी में उमड़े लोग हुए मंत्रमुग्ध

शहर के प्रतिष्ठित और करीब 150 वर्ष पुराने बरेली क्लब में आयोजित वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी-2026 ने तीन दिनों तक प्रकृति की अद्भुत छटा बिखेरी। 13 से 15 मार्च तक क्लब के हरित और भव्य अग्रिम लॉन में लगे इस पुष्प महोत्सव में शहर के गणमान्य लोगों, रक्षा सेवाओं के अधिकारियों, क्लब सदस्यों और पुष्प प्रेमियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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बरेली

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Avanish Pandey

Mar 15, 2026

बरेली। शहर के प्रतिष्ठित और करीब 150 वर्ष पुराने बरेली क्लब में आयोजित वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी-2026 ने तीन दिनों तक प्रकृति की अद्भुत छटा बिखेरी। 13 से 15 मार्च तक क्लब के हरित और भव्य अग्रिम लॉन में लगे इस पुष्प महोत्सव में शहर के गणमान्य लोगों, रक्षा सेवाओं के अधिकारियों, क्लब सदस्यों और पुष्प प्रेमियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। रंग-बिरंगे फूलों की मनमोहक सज्जा और आकर्षक प्रस्तुति ने पूरे परिसर को फूलों की खुशबू से महका दिया।

पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के फूलों की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गईं। प्रतिभागियों ने अपने सृजनात्मक कौशल से फूलों को आकर्षक ढंग से सजाया, जिसमें रंगों की विविधता, आकार-प्रकार और कलात्मक संरचना देखने लायक रही। क्लब के सदस्य, स्थानीय संस्थाएं, रक्षा सेवाओं से जुड़े अधिकारी और पुष्प प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को भव्य रूप दिया। तीन दिवसीय इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासी अपने परिवार और बच्चों के साथ प्रदर्शनी देखने पहुंचे। फूलों की अनोखी सजावट और अलग-अलग प्रजातियों के पौधों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बच्चों और युवाओं में भी बागवानी के प्रति खासा उत्साह दिखाई दिया।

निर्णायक मंडल ने किया सूक्ष्म मूल्यांकन

प्रदर्शनी में प्रस्तुत प्रविष्टियों का दो दिनों तक निर्णायक मंडल ने निष्पक्ष मूल्यांकन किया। निर्णायक मंडल में सुभाश्री सागरिका साहू, रीनू सिंह, सनी चावला और राम गुप्ता शामिल रहे। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं का चयन कर उन्हें अंक प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में जे.एल.ए. ने 301 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि जे.आर.सी. 200 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हेडक्वार्टर 6 माउंटेन डिवीजन को 135 अंक मिले। वहीं फूल वाली कोठी के रजत खंडेलवाल (फ्लोरा गार्डन) सहित कई प्रतिभागियों ने अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार हासिल किए। अंतिम दिन सुबह हुई हल्की पूर्व-मानसून वर्षा ने आयोजन में अलग ही ताजगी घोल दी। ठंडी हवा और बारिश से धुले ताजे फूलों की सुगंध ने पूरे वातावरण को और भी आनंदमय बना दिया। बारिश के बावजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ और लोग देर तक प्रदर्शनी का आनंद लेते रहे।

मुख्य अतिथियों ने बांटे पुरस्कार

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल जी.डी. मिश्रा, एवीएसएम, संरक्षक-इन-चीफ, बरेली क्लब लिमिटेड, अपनी पत्नी मिसेज मिनी मिश्रा के साथ मौजूद रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और पुष्प प्रदर्शनों की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रिगेडियर एच.पी.पी. सिंह, वीएसएम, अध्यक्ष निदेशक मंडल, बरेली क्लब लिमिटेड एवं कमांडेंट जाट रेजिमेंट ने की। इस अवसर पर क्लब के निदेशक राजा चावला, अनंत बीर सिंह, सौरभ मेहरोत्रा, विपिन अग्रवाल और मनीष सहगल भी उपस्थित रहे। क्लब के सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल कंवलजीत सिंह ने आयोजन की व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि कार्यक्रम का संचालन अनंत बीर सिंह ने मास्टर ऑफ सेरेमनीज के रूप में प्रभावशाली ढंग से किया।

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Updated on:

15 Mar 2026 09:58 pm

Published on:

15 Mar 2026 09:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली क्लब : रंग, खुशबू और खूबसूरती का मेला, पुष्प प्रदर्शनी में उमड़े लोग हुए मंत्रमुग्ध

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