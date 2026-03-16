रात में धमकी, सुबह फंदे पर लटका मिला युवक का शव… कमरे में खून के छींटों से बढ़ा रहस्य

मृतक के परिजनों का आरोप है कि देवदत्त की गांव के कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। उनका कहना है कि अक्तूबर 2025 में भी गांव के कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि उसी रंजिश के चलते देवदत्त की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया, ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे। मृतक के भतीजे अमित ने बताया कि रविवार को गांव के कुछ लोगों ने देवदत्त को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अगले ही दिन उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजनों का कहना है कि कमरे में खून के छींटे भी दिखाई दिए हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है।