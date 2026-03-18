बीपीएल ऑक्शन में नोटों की बारिश… 36 हजार में बिका आगरा का सुपरस्टार, बरेली के खिलाड़ियों ने भी लूटी महफिल

बरेली के खिलाड़ियों ने भी इस बार अपनी धाक जमाई। बहेड़ी बाउंडर्स ने शिव कुमार राठी को 25.5 हजार रुपये में खरीदकर उन्हें लोकल स्टार बना दिया। वहीं बरेली ब्लास्टर्स ने निशांत कुशवाहा पर 23 हजार की बोली लगाकर साफ कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर मजबूत टीम चाहते हैं। शुभ अग्रवाल (21.5 हजार), अभिषेक प्रताप, हर्ष राणा और शारून खान (19-19 हजार) भी ऑक्शन में चमकते नजर आए। ऑक्शन में कुल 252 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन बोली सिर्फ 124 खिलाड़ियों पर ही लगी। इसके बावजूद फ्रेंचाइजी मालिकों ने करीब 9 लाख रुपये खर्च कर डाले। खास बात यह रही कि बिकने वालों में 69 खिलाड़ी बरेली के ही थे, जबकि 46 बाहर के और 19 आइकन प्लेयर शामिल रहे। यानी लोकल टैलेंट और बाहरी अनुभव का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा।