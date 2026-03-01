सीएम के दौरे से पहले तेज हुई तैयारी… सथरापुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को जल्द शुरू करने में जुटा नगर निगम

निरीक्षण के दौरान प्लांट का संचालन करने वाली एजेंसी पाथ्या के प्रतिनिधियों ने मशीनरी की स्थापना के लिए नगर आयुक्त से दो सप्ताह का समय मांगा। एजेंसी का कहना है कि मशीनों की स्थापना पूरी होते ही ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा, ताकि तकनीकी खामियों को दूर कर प्लांट को नियमित रूप से संचालित किया जा सके। नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय और एक्सईएन राजीव कुमार राठी को निर्देश दिए कि कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और तय समय सीमा के भीतर सभी तकनीकी समस्याओं को दूर कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।