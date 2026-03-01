बरेली भाजपा में बड़ा सियासी धमाका, राजीव, विष्णु और आदेश बने महामंत्री, नगर निगम में 10 नामित पार्षदों पर मुहर, शहर की राजनीति में मचा तूफान

नई कार्यसमिति में आठ नेताओं को महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनमें प्रभू दयाल लोधी, डॉ. तृप्ति गुप्ता, विष्णु अग्रवाल, राज किशोर, प्रवेश वर्मा, डॉ. रामचन्द्र मौर्य, अमरीश कठेरिया और विभू शर्मा शामिल हैं। वहीं महानगर महामंत्री के रूप में विष्णु शर्मा, राजीव साहनी और डॉ. आदेश गंगवार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही महानगर मंत्री पद पर अजय चौहान, रितेश गुप्ता, लता सिंह बघेल, रेनू शर्मा, कुमार गौरव शर्मा, राधे गुर्जर, मंजीत सिंह नागपाल और ऋतु सागर को संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी विपिन भास्कर को सौंपी गई है। राजीव सनी को टीम में नई जिम्मेदारी दी है। वह इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा व अनुषंगिक संगठनों से जुड़े रहे हैं।