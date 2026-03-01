पुलिस लाइन्स में बड़ा बदलाव… ट्रैफिक ऑफिस, वीआईपी सेल और ‘प्रहरी उद्यान’ का लोकार्पण, हाईटेक हुई बरेली पुलिस

पुलिसकर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘प्रहरी उद्यान’ भी तैयार किया गया है। यह उद्यान न सिर्फ हरियाली से भरपूर है, बल्कि पुलिसकर्मियों को मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत देने का काम करेगा। उद्यान में स्थापित प्रतिमा का लोकार्पण भी किया गया, जिसने कार्यक्रम को खास बना दिया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया, बल्कि पिछले डेढ़ साल से लगातार चल रहे आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण अभियान का परिणाम है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस लाइन्स को पूरी तरह नए स्वरूप में ढाला जा रहा है। परेड ग्राउंड, मीटिंग हॉल और कार्यालय सभी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।