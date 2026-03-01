नवरात्रि से पहले एक्शन में एफएसडीए… कुट्टू के आटे में मिलावट पर अलर्ट, बाजारों में छापे, कई किलो माल जब्त, मचा हड़कंप

नवरात्रि से पहले विभाग की टीमों ने रिछा, मीरगंज, नवाबगंज और शहर के कई इलाकों में अभियान चलाया। इस दौरान मदनी ट्रेडर्स से खजूर, अली किराना स्टोर से सेंवई-पापड़ और श्याम किराना स्टोर से सिंघाड़ा आटा व मूंगफली के नमूने लिए गए। कार्रवाई के दौरान 20 किलो संदिग्ध मूंगफली को मौके पर ही जब्त कर नष्ट करा दिया गया। वहीं नवाबगंज के दिलीप किराना स्टोर से कुट्टू के आटे का सैंपल लिया गया, जबकि बड़ा बाग स्थित बजरंग भोग से घी का नमूना जांच के लिए भेजा गया। सभी नमूनों को झांसी लैब रवाना कर दिया गया है। अब रिपोर्ट के बाद तय होगा कि किन दुकानों पर मिलावट का खेल चल रहा था।