दो महीने पहले आईवीआरआई कर्मी से की थी लव मैरिज, फिर कर दी गला दबाकर हत्या, इस ज़िद पर अड़ी थी पत्नी, सास ससुर समेत आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि जितेंद्र ने पत्नी ज्योति के खाते से 20 हजार रुपये निकालकर ऑनलाइन जुए में गंवा दिए थे। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में जबरदस्त झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि प्यार नफरत में बदल गया और घर जंग का मैदान बन गया। झगड़े के दौरान ज्योति ने फोन कर अपने पिता कालीचरन और मां चमेली को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि दोनों के पहुंचते ही हालात और बिगड़ गए। माता-पिता ने जितेंद्र के हाथ-पैर पकड़ लिए और उसी दौरान गुस्से में पत्नी ने उसका गला दबा दिया। कुछ ही देर में जितेंद्र की सांसें थम गईं।