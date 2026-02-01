यूपी में 10वीं पास हो तो पढ़िए ज़रूर, पोस्ट ऑफिस ने खोल दिया नौकरियों का खजाना, बिना परीक्षा 28,740 सरकारी भर्तियां

बरेली। बेरोज़गारी से संघर्ष कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 की यह पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी है। रोजगार की आस लगाए बैठे युवाओं को अब दर-दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के अंतर्गत बीपीएम और एबीपीएम के 28,740 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खास बात यह कि इस भर्ती में न लिखित परीक्षा होगी, न इंटरव्यू—सीधा चयन 10वीं की मेरिट से होगा।