मन्नानी मियां के दामाद को बनाया बंधक, तमंचे की नोक पर 20 लाख की रंगदारी, अध्यक्ष, सचिव, संरक्षक समेत कई पर FIR

आरोप है कि आरोपियों ने मोहसिन को एक पुराने मुकदमे की एफआईआर की प्रति दिखाते हुए कहा कि अगर जेल जाने से बचना है तो 20 लाख रुपये देने होंगे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने साफ शब्दों में कहा कि यह रंगदारी है और पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। रंगदारी से इनकार करने पर माहौल और गर्म हो गया। आरोप है कि सभी ने मिलकर मोहसिन और उसके साथी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान फिरोज नामक आरोपी ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली नहीं लगी और दोनों की जान बच गई।