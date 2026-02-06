जून से बदल जाएगा सफर का मिज़ाज… बरेली का ब्लैक स्पॉट बनेगा रफ्तार का नया हब, दिल्ली-लखनऊ सफर होगा सुपरफास्ट

फिलहाल फ्लाइओवर के नीचे बीसलपुर रोड पर अंडरपास निर्माणाधीन है। रोड बंद होने की वजह से वाहन चालक अब हाईवे के दोनों तरफ लगभग एक किलोमीटर दूर से मार्ग पकड़ने को मजबूर हैं। लेकिन जून तक फ्लाइओवर चालू हो जाने के बाद लखनऊ-दिल्ली हाईवे और बीसलपुर रोड दोनों पर आवागमन सुगम हो जाएगा। एनएचएआइ मुरादाबाद द्वारा ठेका मेसर्स विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यदि समय पर कार्य पूर्ण हुआ तो आगामी जून से नवदिया झादा फ्लाइओवर से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा।