स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की जंग शुरू, मैदान में उतारी नगर निगम ने पूरी फौज, 300 से ज्यादा कर्मियों को मिला ये टारगेट

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भानू प्रकाश सिंह, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नैन सिंह और मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह राठौर ने साफ कहा कि हर कर्मचारी की भूमिका तय है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, सार्वजनिक शौचालयों का संचालन और रखरखाव करने वाली संस्थाओं को भी उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से समझाई गईं। AIILSG की स्वच्छ भारत मिशन आईईसी टीम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में 300 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। संवादात्मक सत्रों के जरिए समस्याएं सुनी गईं और उनके त्वरित समाधान पर चर्चा हुई, ताकि सर्वेक्षण के समय कोई कमी न रह जाए।