बरेली हिंसा का आरोपी चूरन गैंग का खुलेआम ऐलान, “मेरा गुरूर सलामत रहे”, पुलिस बेबस, दबंग रील से दे रहे कानून को खुली चुनौती

बरेली। मुकदमा दर्ज हुए एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन बवाल के आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उल्टा हाल यह है कि हमलावर खुलेआम सोशल मीडिया पर रील डालकर पुलिस और कानून-व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हिस्ट्रीशीटर सुभान उर्फ चूरन की गिरफ्तारी के बाद भी उसका गिरोह बेखौफ घूम रहा है और शहर में खौफ का माहौल कायम किए हुए है।