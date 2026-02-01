आम बजट से एमएसएमई को बड़ा संबल, लेकिन बरेली के स्थानीय उद्योगों की उम्मीदें फिर अधूरी

युवाओं ने स्टार्टअप और सस्ती शिक्षा को लेकर बजट में ठोस पहल न होने पर निराशा जताई। वहीं एनएसएस वॉलंटियर मुस्कान यादव ने नारी सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट और छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजनाओं को सराहनीय बताया। सीए अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि यह बजट पिछले वर्ष के बजट का बूस्टर है और दीर्घकालीन दृष्टि से संतुलित है। हालांकि, स्थानीय उद्योगों के लिए बाजार, व्यापारियों और युवाओं की कुछ प्रमुख अपेक्षाएं अब भी अधूरी रह गई हैं, जिससे बजट को लेकर जिले में मिली-जुली प्रतिक्रिया बनी हुई है।