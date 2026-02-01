मतदाता सूची : 3.58 लाख फार्मों में भारी गड़बड़ी, हजारों को नोटिस जारी होने से मची खलबली

सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग से अब तक 3,58,387 मतदाताओं का त्रुटिपूर्ण डाटा मिला है। कई मामलों में एक ही व्यक्ति से 6-7 लोगों की मैपिंग पाई गई है। कहीं नामों में गंभीर त्रुटियां हैं तो कहीं माता-पिता और बच्चों की उम्र में महज 10-15 साल का अंतर दर्ज है। इन सभी मामलों में नोटिस जारी किए जाएंगे और सुनवाई के लिए 34 अतिरिक्त एईआरओ तैनात किए जाएंगे।