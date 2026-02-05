चाइनीज मांझे पर सीएम का डंडा, बरेली में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई दुकानदार रडार पर

इसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए साफ किया था कि चाइनीज मांझे पर पहले से लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा था कि पतंगबाजी के चरम सीजन में प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि मानव और पक्षियों की जान जोखिम में डालने वाला मांझा बाजार में न पहुंचे। अदालत ने 2015 के अपने पुराने आदेश की भी याद दिलाई, जिसमें निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने को कहा गया था।