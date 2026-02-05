कैफे मारपीट कांड: मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर जिले से बाहर, बरेली पुलिस ने बदायूं भेजा

हंगामे के दौरान ऋषभ ठाकुर ने खुद को बजरंग दल का पदाधिकारी बताते हुए दबदबा बनाने की कोशिश की थी। यही नहीं, छात्रा के साथ मौजूद शान और वाकिफ को लेकर उसने पूरे मामले को दो समुदायों का रंग देने की कोशिश की, जिससे इलाके में तनाव फैलने का खतरा पैदा हो गया था। कैफे संचालक शैलेंद्र गंगवार ने ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक समेत 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का मकसद सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि माहौल खराब कर दहशत फैलाना भी था।