5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कैफे मारपीट कांड: मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर जिले से बाहर, बरेली पुलिस ने बदायूं भेजा

कैफे में घुसकर हंगामा, मारपीट और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ऋषभ ठाकुर पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त चाबुक चला दिया। सुभाषनगर के डॉ. खंडेलवाल वाली गली निवासी ऋषभ ठाकुर को एडीएम सिटी कोर्ट के आदेश पर जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 05, 2026

बरेली। कैफे में घुसकर हंगामा, मारपीट और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ऋषभ ठाकुर पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त चाबुक चला दिया। सुभाषनगर के डॉ. खंडेलवाल वाली गली निवासी ऋषभ ठाकुर को एडीएम सिटी कोर्ट के आदेश पर जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बुधवार को सुभाषनगर पुलिस ने आरोपी को बरेली की सीमा से बाहर बदायूं छोड़ दिया।

28 दिसंबर को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्रनगर स्थित एक कैफे में जन्मदिन मना रही छात्रा और उसके दोस्तों पर ऋषभ ठाकुर ने साथियों के साथ धावा बोल दिया था। आरोप है कि उसने कैफे में जमकर तोड़फोड़ की और युवकों के साथ मारपीट कर दहशत फैला दी थी। मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरातफरी मच गई थी।

खुद को बताया बजरंग दल का पदाधिकारी, बढ़ाया मामला

हंगामे के दौरान ऋषभ ठाकुर ने खुद को बजरंग दल का पदाधिकारी बताते हुए दबदबा बनाने की कोशिश की थी। यही नहीं, छात्रा के साथ मौजूद शान और वाकिफ को लेकर उसने पूरे मामले को दो समुदायों का रंग देने की कोशिश की, जिससे इलाके में तनाव फैलने का खतरा पैदा हो गया था। कैफे संचालक शैलेंद्र गंगवार ने ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक समेत 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का मकसद सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि माहौल खराब कर दहशत फैलाना भी था।

जेल गया, जमानत पर छूटा… फिर चला जिला बदर का हथौड़ा

17 जनवरी को ऋषभ ठाकुर ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। हाल ही में जमानत पर बाहर आने के बाद प्रशासन ने उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर का आदेश सुना दिया। बुधवार को सुभाषनगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम आरोपी को जिले की सीमा से बाहर बदायूं छोड़ आई। मुनादी कराकर साफ संदेश दे दिया गया कि बरेली में गुंडई, दहशत और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 01:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कैफे मारपीट कांड: मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर जिले से बाहर, बरेली पुलिस ने बदायूं भेजा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली हाईवे पर रफ्तार का कहर: रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, दो की हालत नाजुक

बरेली

मौत के बाद जिंदा होकर पहुंचा आरटीओ… मृतक के नाम से कार ट्रांसफर, देवर और बाबुओं पर मुकदमा

बरेली

45 बीघे में बस रही अवैध कॉलोनी जमींदोज, स्कूल और दुकान पर भी बीडीए की सीलिंग, जानें किन-किन पर हुई कार्रवाई

बरेली

बरेली में पुलिस का मेगा ऑपरेशन… 1 करोड़ के 516 गुम मोबाइल रिकवर, फोन पाकर खिले लोगों के चेहरे

बरेली

सिर पर बोतल फोड़ी और फेंक दिया छत से: मारने से पहले पिलाई शराब: तीन दोस्तों ने किया कांड

three friends brutally murdered man after giving him alcohol bareilly news crime
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.