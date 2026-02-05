अलंकार का विस्फोट… जनप्रतिनिधियों को घेरा, बोले- मोदी के चेहरे पर जीतने वाले नेताओं की नहीं है अपनी जमीन

प्रेसवार्ता के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कंपनी ने धीरे-धीरे देश की सत्ता पर कब्जा किया था, उसी तरह आज हालात बनते जा रहे हैं। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। परशुराम धाम में दर्शन के बाद एक कैफे में मीडिया से बातचीत में अलंकार ने कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर होता दिख रहा है और यही वजह रही कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं।