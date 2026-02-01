बदायूं में आसमान से उतरी दुल्हन, ग्रेटर नोएडा से सीधे गांव लैंडिंग, सुंदरनगर में शादी बनी वायरल इवेंट

सुंदरनगर गांव निवासी धर्मवीर चौहान के पुत्र अमित चौहान पेशे से इंजीनियर हैं। परिवार की ख्वाहिश थी कि बेटे की शादी कुछ हटकर हो, जो गांव ही नहीं पूरे इलाके में चर्चा बने। इसी सोच के तहत बरात बुधवार को गांव से ग्रेटर नोएडा रवाना हुई और शादी संपन्न होने के बाद गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे दूल्हा-दुल्हन हेलीकॉप्टर से सीधे गांव पहुंचे।