दिल्ली हाईवे पर रफ्तार का कहर: रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, दो की हालत नाजुक

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में दिल्ली हाईवे स्थित राधा कृष्ण मंदिर चौराहे पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके को दहला दिया। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई।