अग्निहोत्री ने खोले विरोध के पत्ते, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद महाआंदोलन और दिल्ली कूच का ऐलान

बरेली। यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर रुख अपनाने वाले बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। सरकारी सेवा से इस्तीफा दे चुके अलंकार ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला।