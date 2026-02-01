शादी का झांसा देकर नेपाल की युवती को विदेश ले गया बरेली का युवक, 3 लाख छीनकर हुआ फरार, फिर हुआ ये…

पीड़िता, जो नेपाल के झापा शहर की रहने वाली है, ने बताया कि पांच साल पहले उसके फोन पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले युवक ने खुद को नवाबगंज का रहने वाला बताया और बातचीत शुरू कर दी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। पहले वह उसे कुवैत ले गया, जहां एक साल तक रहे। इसके बाद आरोपी युवती को गोवा ले आया। यहां उसने एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें युवती ने निवेश किया, लेकिन आरोपी ने सारी रकम डुबा दी।