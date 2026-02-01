योगी दरबार तक पहुंची बरेली के युवाओं की आवाज़, मुख्यमंत्री से मिले युवा मोर्चा अध्यक्ष अमन सक्सेना

मुख्यमंत्री ने युवा मोर्चा द्वारा संगठन को मजबूती देने और युवाओं को जोड़ने के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस मुलाकात के बाद बरेली के भाजपा कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा में खासा उत्साह देखने को मिला। अमन सक्सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय देने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बरेली के युवाओं की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का यह प्रयास आगे भी लगातार जारी रहेगा।