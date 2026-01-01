बाप बना कातिल… शराब छोड़ने को कहा तो बेटे पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला, गर्दन में लगे 14 टांके

बरेली। आंवला क्षेत्र में एक पिता ने ही अपने बेटे पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया।
थाना क्षेत्र के गांव पालमपुर गौंटिया निवासी सत्येंद्र ने अपने पिता की शराब पीने की आदत का विरोध किया था। इसी बात से नाराज होकर पिता ने आपा खो दिया और कुल्हाड़ी से बेटे पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई। सत्येंद्र की मां कमला देवी ने बताया कि उनके पति राजेंद्र लंबे समय से शराब के आदी हैं। शराब की लत में वह परिवार की जमीन और अन्य संपत्तियां पहले ही बेच चुके हैं। इससे घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। आए दिन शराब के नशे में झगड़ा और मारपीट करना उनकी आदत बन चुकी है।
हमले में सत्येंद्र की गर्दन और सिर पर गहरे घाव आए हैं। परिजन उसे तुरंत आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, सत्येंद्र की गर्दन में 14 टांके लगे हैं और उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। कमला देवी ने बताया कि उनके चार बेटे हैं और इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। मां का कहना है कि शराब की वजह से उनका घर बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। बेटे की जान पर बने खतरे ने उन्हें पुलिस की शरण लेने पर मजबूर कर दिया।
घटना के बाद कमला देवी ने थाना आंवला में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी पिता की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। लोग शराब की लत से उजड़ते परिवार की इस दर्दनाक कहानी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।
बरेली
उत्तर प्रदेश
