बाप बना कातिल… शराब छोड़ने को कहा तो बेटे पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला, गर्दन में लगे 14 टांके

थाना क्षेत्र के गांव पालमपुर गौंटिया निवासी सत्येंद्र ने अपने पिता की शराब पीने की आदत का विरोध किया था। इसी बात से नाराज होकर पिता ने आपा खो दिया और कुल्हाड़ी से बेटे पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई। सत्येंद्र की मां कमला देवी ने बताया कि उनके पति राजेंद्र लंबे समय से शराब के आदी हैं। शराब की लत में वह परिवार की जमीन और अन्य संपत्तियां पहले ही बेच चुके हैं। इससे घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। आए दिन शराब के नशे में झगड़ा और मारपीट करना उनकी आदत बन चुकी है।