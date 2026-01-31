बरेली होकर चलने वाली 15 ट्रेनों का समय बदला, फरवरी और अप्रैल में यात्रियों को झेलनी होगी देरी, जानें क्यों

बरेली। रेलवे ने बरेली होकर गुजरने वाली 15 प्रमुख ट्रेनों की समय-सारिणी में बदलाव किया है। यह बदलाव फरवरी और अप्रैल के पहले सप्ताह से लागू होगा। नए शेड्यूल के मुताबिक ये ट्रेनें अपने प्रारंभिक स्टेशन से 10 मिनट तक देरी से रवाना होंगी, जिससे रोज़ाना सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार 5 फरवरी से नई दिल्ली-दरभंगा, अमृतसर-दरभंगा, अमृतसर-जयनगर और अमृतसर-पूर्णिया कैंट एक्सप्रेस को 10 मिनट की देरी से चलाया जाएगा। वहीं 6 फरवरी से आनंद विहार-दरभंगा, आनंद विहार-रक्सौल और आनंद विहार-सहरसा एक्सप्रेस, जबकि 7 फरवरी से अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस बदले समय पर रवाना होगी।
रेलवे ने अप्रैल माह में भी कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। एक अप्रैल से दरभंगा-नई दिल्ली, दरभंगा-अमृतसर और जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस बदले समय पर चलेंगी। दो अप्रैल से दरभंगा-आनंद विहार और सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस प्रभावित रहेंगी, जबकि तीन अप्रैल से जयनगर-अमृतसर और पांच अप्रैल से सहरसा-अमृतसर एक्सप्रेस का समय बदला जाएगा। इन ट्रेनों को निर्धारित समय से पांच से दस मिनट पहले या देरी से चलाया जाएगा। वहीं जम्मू आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी बुरी खबर है। रेलवे ने जम्मूतवी मंडल में पुलों की मरम्मत के चलते छह ट्रेनों के निरस्तीकरण की अवधि बढ़ा दी है। काठगोदाम-जम्मूतवी और जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें मई और जून तक रद्द रहेंगी।
काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस दो जून तक, जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस 31 मई तक और कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस दो जून तक रद्द रहेगी। इसके अलावा गाजीपुर सिटी-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 29 मई तक और वापसी ट्रेन 28 मई तक निरस्त रहेगी। वहीं लगातार हो रहे समय परिवर्तन और लंबी अवधि तक ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खासकर नौकरीपेशा और दूरदराज के यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बार-बार बदलाव करना पड़ रहा है।
