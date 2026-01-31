बरेली होकर चलने वाली 15 ट्रेनों का समय बदला, फरवरी और अप्रैल में यात्रियों को झेलनी होगी देरी, जानें क्यों

रेलवे ने अप्रैल माह में भी कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। एक अप्रैल से दरभंगा-नई दिल्ली, दरभंगा-अमृतसर और जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस बदले समय पर चलेंगी। दो अप्रैल से दरभंगा-आनंद विहार और सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस प्रभावित रहेंगी, जबकि तीन अप्रैल से जयनगर-अमृतसर और पांच अप्रैल से सहरसा-अमृतसर एक्सप्रेस का समय बदला जाएगा। इन ट्रेनों को निर्धारित समय से पांच से दस मिनट पहले या देरी से चलाया जाएगा। वहीं जम्मू आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी बुरी खबर है। रेलवे ने जम्मूतवी मंडल में पुलों की मरम्मत के चलते छह ट्रेनों के निरस्तीकरण की अवधि बढ़ा दी है। काठगोदाम-जम्मूतवी और जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें मई और जून तक रद्द रहेंगी।