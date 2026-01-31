इश्क, शराब और कत्ल… प्रेमी भांजे के लिए जल्लाद बनी पत्नी, पति का गला रेत घर को बना दिया कत्लगाह, ऐसे हुआ खुलासा

आदेश अपने गांव के रामचंद्र को बहाने से साथ लाया था। रास्ते में सल्लिया से देशी शराब के पांच पैकेट खरीदे गए। दोनों ने जमकर शराब पी। हत्या के वक्त रामचंद्र बाहर बाइक के पास खड़ा रहा। पुलिस का कहना है कि रामचंद्र भी इस हत्याकांड में शामिल है। इस दिल दहला देने वाले मामले का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पूजा के साथ उसका डेढ़ साल का मासूम बेटा भी जेल गया। परिवार ने बच्चे को अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन मां के बिना वह बिलखने लगा। आखिरकार बच्चे को भी मां के साथ जेल भेजना पड़ा।