पीलीभीत में स्कूल की दीवार भरभराकर टिन शेड पर गिरी, दो शिक्षिकाओं समेत छह बच्चे मलबे में दबे, मची चीख-पुकार

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दबे बच्चों और शिक्षिकाओं को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीसलपुर भेजा गया। हादसे में उपासना (9), दिव्यांशी (7), अभय प्रताप (9), ऋतिक (9), सार्थक (8) और यश (5) घायल हुए हैं। सभी बच्चे ग्राम अमृता खास के रहने वाले हैं। सीएचसी बीसलपुर में चिकित्सकों ने घायल बच्चों और दोनों शिक्षिकाओं का उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों की हालत सामान्य है।