पीलीभीत में चूका घूमने पहुंचे सैलानियों के सामने आया बाघ, दहाड़ सुन मची चीख-पुकार; बोट हादसा टला

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चूका में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जलाशय में बोटिंग कर रहे सैलानियों के सामने अचानक एक बाघ आ गया। पानी में मौजूद बाघ ने गुर्राते हुए बोट की दिशा में दौड़ लगा दी, जिससे बोट में सवार पर्यटकों में दहशत फैल गई। चीख-पुकार के बीच कुछ क्षणों के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई, हालांकि बाघ आधे रास्ते से ही लौट गया और बड़ा हादसा टल गया।