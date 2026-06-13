मां मैं जल्दी वापस आउंगा…असम विमान हादसे में अलीगढ़ के वायुसेना सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का निधन

जितेंद्र के बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि विमान हादसे की खबर टीवी पर देखने के बाद परिवार को अनहोनी की आशंका हुई थी। बाद में सेना के अधिकारियों के फोन से उनके निधन की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर लौटते समय जितेंद्र ने मां से सामान्य बातचीत की थी और कहा था, 'चलूं मां, फिर आऊंगा।' किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी।