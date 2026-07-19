अलीगढ़ में बेटे ने ​पिता को उतारा मौत के घाट, दूसरी शादी से था नाराज

पूछताछ के दौरान आरोपी रिहान ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसकी मां को परेशान करते थे। मां की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद परिवार में तनाव लगातार बढ़ता गया और रिश्तों में दूरी आ गई। रिहान ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस मकान को वह अपनी मां की आखिरी निशानी मानता था, उसके पिता उसे अपनी दूसरी पत्नी के नाम करना चाहते थे। इसी बात से वह बेहद नाराज था। समय के साथ उसके मन में गुस्सा बढ़ता गया और उसने अपने दोस्त समीर के साथ मिलकर हत्या की साजिश बना ली।