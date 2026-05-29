पीलीभीत में दोस्त को बचाने आए भाजपा नेता के भाई की बदमाशों ने की हत्या, गोली मारी…सड़क पर तड़पते रहे

पंकज और पप्पू गुप्ता करीबी दोस्त थे तथा दोनों की दुकानें बिलकुल पास-पास थीं। मारपीट की खबर सुनते ही पप्पू मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने पंकज को दुकान से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। पप्पू बीच-बचाव करने लगे और एक हमलावर को पीछे से पकड़कर अलग ले जा रहे थे। इसी दौरान उस हमलावर ने तमंचा निकालकर पप्पू के सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। वारदात के तुरंत बाद सभी आरोपी फरार हो गए।