‘जल्लाद’ पति ने दांतों से काटकर चबा डाली पत्नी की नाक; चेहरे से अलग कर दिखाई हैवानियत, बर्बरता की सारी हदें पार!

Husband Cuts Wife Nose: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराब के लिए पैसे ना मिलने पर एक पति ने अपनी पत्नी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और फिर दांतों से उसकी नाक काटकर अलग कर दी। घटना के बाद खून से लथपथ महिला दर्द से तड़पती रही, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।