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पीलीभीत

‘…को मिलेगी सजा-ए-मौत’, अल्लाह के वली का आदेश का पर्चा लटकाकर दी धमकी

Threatening Note Found In Tehsil Premises: तहसील परिसर में धमकी भरा पर्चा मिलने से हड़कंप मंच गया। पर्चे में अल्लाह के वली का आदेश लिखा था। जानिए, पूरा मामला क्या है?

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पीलीभीत

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Harshul Mehra

Apr 08, 2026

stir after threatening note was found in pilibhit tehsil premises

अल्लाह के वली का आदेश का पर्चा लटकाकर दी धमकी

Threatening Note Found In Tehsil Premises: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत (Pilibhit) जिले की कलीनगर तहसील में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तहसीलदार कार्यालय के बाहर एक धमकी भरा पर्चा लटका हुआ मिला। इस पर्चे की भाषा और उसमें लिखी चेतावनियों ने कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया।

‘अल्लाह के वली का आदेश’ लिखकर दी गई चेतावनी

मंगलवार सुबह जब कर्मचारी रोज की तरह कार्यालय पहुंचे, तो उनकी नजर तहसीलदार कार्यालय के दरवाजे पर लगे एक पर्चे पर पड़ी। पर्चे में लिखा था, '' अल्लाह के वली का आदेश, कलीनगर तहसीलदार ऑफिस सील कर दिया गया है।
इसके साथ ही बेहद सख्त चेतावनी दी गई थी कि जो भी इस पर्चे को हटाएगा या फाड़ेगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी और उस पर सवा लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।'' यह संदेश पढ़ते ही वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई।

पर्चा देखकर कर्मचारियों और लोगों में फैली दहशत

पर्चे की भाषा असामान्य और डर पैदा करने वाली थी, जिससे तहसील परिसर में काम करने वाले कर्मचारी और आम नागरिक असमंजस में पड़ गए। कुछ देर तक लोग समझ ही नहीं पाए कि यह किसी की शरारत है या किसी गंभीर धमकी का संकेत। घटना की खबर तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे।

प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हटवाया पर्चा

सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने तुरंत पर्चे को हटवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।

मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हरकत की आशंका

इस मामले पर जानकारी देते हुए SDM प्रमेश कुमार (Pramesh Kumar) ने बताया कि पहली नजर में यह किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हरकत लग रही है। हालांकि, प्रशासन हर पहलू से जांच कर रहा है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके।

तहसीलदार से नाराजगी का एंगल भी जांच में

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि हाल ही में तहसीलदार वीरेंद्र कुमार द्वारा अपने चपरासी के आवास पर ताला लगाए जाने से कोई व्यक्ति नाराज था। इसी नाराजगी के चलते इस तरह का पर्चा लगाया गया हो सकता है। प्रशासन इस एंगल पर भी गंभीरता से जांच कर रहा है।

जांच जारी, जल्द खुलासे की उम्मीद

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषी व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा और सतर्कता को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

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Published on:

08 Apr 2026 04:50 pm

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