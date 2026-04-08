‘…को मिलेगी सजा-ए-मौत’, अल्लाह के वली का आदेश का पर्चा लटकाकर दी धमकी

मंगलवार सुबह जब कर्मचारी रोज की तरह कार्यालय पहुंचे, तो उनकी नजर तहसीलदार कार्यालय के दरवाजे पर लगे एक पर्चे पर पड़ी। पर्चे में लिखा था, '' अल्लाह के वली का आदेश, कलीनगर तहसीलदार ऑफिस सील कर दिया गया है।

इसके साथ ही बेहद सख्त चेतावनी दी गई थी कि जो भी इस पर्चे को हटाएगा या फाड़ेगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी और उस पर सवा लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।'' यह संदेश पढ़ते ही वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई।