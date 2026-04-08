LPG संकट के बीच बड़ी राहत! शादी और धार्मिक आयोजन में मिल सकेगा सिलिंडर: बनाए गए नोडल

जिलाधिकारी अविनाश सिंह (Avinash Singh) ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर गैस सिलिंडर की होम डिलीवरी की जा रही है। रोजाना करीब 23 से 24 हजार सिलिंडर की बुकिंग हो रही है और एजेंसियां समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में कुछ एजेंसियों पर अधिक दबाव के कारण बुकिंग में दिक्कत आई थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो चुकी है।