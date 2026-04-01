गले में तख्ती टांग DM-SP ऑफिस पहुंची पीड़िता, बोली- पति की सताई हूं, इंसाफ दिलाइए

महिला ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2019 में थाना आरसी मिशन क्षेत्र के एक गांव के युवक से हुई थी। शादी में परिजनों ने करीब 10 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके कान का पर्दा तक फट गया। उसने इस संबंध में आरसी मिशन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही।