बकरीद पर सुरक्षा के कड़े इंजताम: 8 सुपर जोन और 30 जोन में बंटा बरेली रेंज, 12 हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि बकरीद के मद्देनजर पूरे बरेली रेंज को सुरक्षा की दृष्टि से 8 सुपर जोन, 30 जोन, 85 सेक्टर और 332 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर स्तर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। वहीं पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। सुरक्षा ड्यूटी में 11 अपर पुलिस अधीक्षक, 37 क्षेत्राधिकारी, 91 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, 257 निरीक्षक, 1741 उपनिरीक्षक, 2578 मुख्य आरक्षी, 5712 आरक्षी और 2033 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा डीजी रिजर्व और रेंज रिजर्व से कुल 7 कंपनी और 2 प्लाटून पीएसी भी लगाई गई है।