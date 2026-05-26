बरेली में ‘आग उगलता’ नौतपा, पारा 42 के करीब पहुंचा, रात में भी नहीं मिल रही राहत, जानें कब बदलेगा मौसम

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ नौतपा की शुरुआत होती है, जो इस बार 8 जून तक प्रभावी रहेगा। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे भीषण गर्मी पड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यही गर्मी समुद्र और भूमि से नमी को वाष्पित कर मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करती है। बताते चलें कि भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। आरोग्य मेलों और अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, उल्टी-दस्त और मौसमी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपीएचसी कालीबाड़ी की चिकित्साधिकारी डॉ. मीनू सिंह ने बताया कि ओपीडी में आने वाले मरीजों में बड़ी संख्या गर्मी से जुड़ी बीमारियों की है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जा रही है।