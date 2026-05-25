जूते चप्पलों से पीटती थी पत्नी, बेइज्जती और तनाव में रेलवे कॉलोनी में युवक ने लगा ली फांसी

बरेली। कोतवाली क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी में शनिवार सुबह एक युवक का शव फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि पत्नी की प्रताड़ना, लगातार विवाद और मारपीट से परेशान होकर युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अभिनव उर्फ अमन के रूप में हुई है। वह बरेली सिटी स्टेशन के पास स्थित रेलवे क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहता था।