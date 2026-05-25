बिजली कटौती पर फूटा सपाइयों का गुस्सा, चिकना घड़ा लेकर पहुंचे दफ्तर, बोले- अफसरों को जनता की नहीं परवाह

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता अपने साथ सफेद घड़े लेकर पहुंचे, जिन पर विभागीय लापरवाही को लेकर नारे लिखे गए थे। सपाइयों ने कहा कि अधिकारी “चिकने घड़े” बन चुके हैं, जिन पर जनता की शिकायतों का कोई असर नहीं पड़ रहा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। हैदर अली ने कहा कि लगातार बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई इलाकों में बिजली न आने से पानी की सप्लाई भी ठप हो रही है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है।