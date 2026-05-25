किराये के कमरे में मिली फार्मा ट्रेनी युवक की लाश, मौत से पहले VIDEO में बोला- इन लोगों ने जीना हराम कर दिया

मृतक के भाई राहुल कुमार ने बताया कि दीपक का नामजद युवतियों में से एक के साथ प्रेम संबंध था। दोनों सहमति से साथ रह रहे थे। परिजनों का आरोप है कि युवती के अन्य लोगों से भी संबंध थे, जिसको लेकर पिछले कुछ समय से दीपक तनाव में था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। परिवार को शक है कि यही विवाद आखिरकार मौत की वजह बन गया। परिजनों के मुताबिक दीपक ने तीन दिन पहले ही अपना किराये का कमरा बदला था। इसके बाद अचानक उसकी मौत की खबर आई। स्थानीय लोगों ने परिवार को सूचना दी, जिसके बाद परिजन बरेली पहुंचे। कमरे से मिले वीडियो और हालात ने परिवार के शक को और गहरा कर दिया है।