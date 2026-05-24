इन्फ्लुएंसर्स मीट: आईपीएस अफसरों ने बताई सोशल मीडिया की रेड लाइन, जिम्मेदार कंटेंट का फॉर्मूला, वायरल के चक्कर में न बिगड़े माहौल

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा डिजिटल हथियार बन चुका है। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कार्यक्रम में मौजूद इन्फ्लुएंसर्स ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ खुलकर संवाद किया और डिजिटल जागरूकता अभियानों में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। पहली बार इस तरह की मीट को लेकर पुलिस अधिकारी और इन्फ्लुएंसर्स उत्साहित नजर आये। हालांकि एडीजी जोन रमित शर्मा ने एसएमआई (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स) की शुरुआत 2015 में ही कर दी थी। जब वह डीआईजी मेरठ रेंज थे। उस वक्त देश की पहली मीडिया लैब यूपी पुलिस ने मेरठ में तैयार की थी। इसके बाद ही यूपी पुलिस टिवटर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर सक्रिय हुई। 2016 में डीजीपी ने इसका सर्कुलर भी जारी किया था। 11 साल पहले शुरू हुई एक छोटी सी मुहिम अब बड़ा आकार ले रही है।