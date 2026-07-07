रुपयों का लालच देकर 14 लोगों के खुलवाए बैंक खाते, फिर साइबर ठगों को सौंपे; बरेली पुलिस ने जालसाज गैंग का खुलासा

बरेली में सीधे-साधे और मजदूरी करने वाले लोगों को रुपयों का लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाने और फिर उन खातों को साइबर ठगों के हवाले करने वाले एक शातिर आरोपी को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने समेत करीब 14 लोगों के बैंक खाते साइबर गिरोह को उपलब्ध कराए थे, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम को इधर-उधर करने में किया जाता था। पुलिस ने इस मामले में ठगी के 3.54 लाख रुपये पीड़ित को वापस भी दिला दिए हैं, जबकि बाकी रकम की रिकवरी की कार्रवाई जारी है।