लोधी की ताजपोशी से ही शुरू हुई BJP में नई गुटबाजी; बरेली शहर होर्डिंगों से पटा, क्षेत्रीय अध्यक्ष से ज्यादा प्रदेश उपाध्यक्ष के पोस्टर की चर्चा

इसके अलावा लोधी समाज के कुछ अन्य बड़े नेताओं को भी पूरन लाल लोधी का अध्यक्ष बनना नगवार गुजरा है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए पूरनलाल लोधी और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष से प्रदेश उपाध्यक्ष बने दुर्विजय सिंह शाक्य के स्वागत में शहरभर में होर्डिंग लगाए गए हैं। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बधाई संदेशों और होर्डिंगों में प्रदेश उपाध्यक्ष का वर्चस्व अधिक दिखाई दे रहा है। बरेली शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में लगे अधिकांश होर्डिंगों में भाजपा नेताओं ने दुर्विजय सिंह शाक्य को प्रमुखता से बधाई दी है।