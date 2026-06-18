बरेली में आर्मी यूनिफॉर्म के साथ पकड़ा गया अरबाज, अब खरीदारों और सप्लायरों की कुंडली खंगाल रही पुलिस

भारतीय सेना ने नवंबर 2023 में नई डिजिटल पिक्सल पैटर्न वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म लागू की थी। सुरक्षा कारणों से इस वर्दी के कपड़े की बिक्री, भंडारण और वितरण पर पूरी तरह रोक है, ताकि कोई असामाजिक तत्व सेना की पहचान का दुरुपयोग न कर सके। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नकटिया के मोहनपुर निवासी अरबाज उर्फ जियाउल बताया। उसने स्वीकार किया कि वह सेना की वर्दी तैयार करने का काम करता है। आरोपी के अनुसार उसने यह प्रतिबंधित कपड़ा राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित फैक्ट्री से मंगवाया था और बरेली के एक ग्राहक को ऊंचे दामों में बेचने की तैयारी कर रहा था।