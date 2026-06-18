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‘RSS एक भेदभाव करने वाली हिंसक संस्था’, संघ के रजिस्ट्रेशन विवाद के बीच कांग्रेस का बड़ा हमला

RSS Registration Row: कर्नाटक में RSS के रजिस्ट्रेशन विवाद के बीच कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने संघ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने RSS को भेदभाव करने वाली हिंसक संस्था बताते हुए उसे हिंदू धर्म से अलग बताया है।

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बैंगलोर

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Himadri Joshi

Jun 18, 2026

Congress MLA Rizwan Arshad

कांग्रेस विधायक रिज़वान अरशद (फोटो- एएनआई)

RSS Registration Row: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रजिस्ट्रेशन और कानूनी स्थिति को लेकर कर्नाटक में एक नया विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार की ओर से RSS से कानूनी दर्जा, फंडिंग और जवाबदेही पर सवाल पूछे जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने संघ पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद का नया बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू धर्म और RSS की विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती। अरशद ने RSS को भेदभाव करने वाली और हिंसक संस्था बताते हुए कहा कि हिंदू धर्म की मूल भावना समावेशी और उदार है, जबकि संघ की सोच उससे पूरी तरह अलग है।

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Published on:

18 Jun 2026 01:20 pm

Hindi News / National News / ‘RSS एक भेदभाव करने वाली हिंसक संस्था’, संघ के रजिस्ट्रेशन विवाद के बीच कांग्रेस का बड़ा हमला

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