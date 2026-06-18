क्या राज्य सभा में दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गया NDA? जानें पूरा समीकरण

Rajya Sabha NDA Two-Third Majority: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए (NDA) केंद्र में मजबूत स्थिति में है, लेकिन अब तक उसके पास संविधान में अपनी इच्छा के मुताबिक बदलाव करने लायक दो-तिहाई बहुमत नहीं था। हालांकि, हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस समीकरण को बदलने की संभावनाओं को तेज कर दिया है। विपक्षी पार्टियों के सांसद टूटकर एनडीए को समर्थन दे रहे हैं।