अखिलेश यादव के सांसदों से दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ेगी बीजेपी? ओम प्रकाश राजभर ने किया सपा में टूट का दावा

Samajwadi Party Split: देश की राजनीति में विपक्षी पार्टियों के सांसद लगातार टूट रहे है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने NCPI में विलय कर लिया है और सदन में एनडीए का समर्थन देने की बात कही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद भाजपा में गए। इसी बीच बुधवार को कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के छह सांसदों ने लोक सभा स्पीकर को चिट्ठी लिख कर शिंदे गुट में मिलने की बात बताई है। अब अखिलेश यादव की पार्टी सपा के सांसद को लेकर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बयान सामने आया है।