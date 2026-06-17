Shiv Sena UBT Crisis: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ उद्धव गुट की बैठक हुई खत्म, जानें क्या हुई बातचीत

संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों को तोड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ सांसदों को 15-15 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई और इसके बाद वे चार्टर्ड विमानों से यात्रा कर रहे हैं। राउत ने बताया कि पार्टी ने 18 जून को संसदीय दल की बैठक बुलाई है और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा गया है।