Maharashtra Politics: ‘शरद पवार को राज्य सभा में बनाया जाएगा विपक्ष का नेता’, उद्धव ठाकरे को लेकर भी BJP विधायक ने किया दावा

शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर बीजेपी विधायक ने किया दावा (Photo-IANS)
Operation Tiger Shiv Sena: महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबरों के बीच बीजेपी विधायक आशीषराव देशमुख ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि संजय राउत चाहते हैं कि UBT के सभी MLA और MP कांग्रेस में मर्ज हो जाएं। इसके साथ ही, शरद पवार को राज्यसभा में विपक्ष का नेता और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि संजय राउत इस पर काम कर रहे हैं। इस तरह के डेवलपमेंट से परेशान होकर, UBT के MP शायद लोकसभा स्पीकर से मिलने दिल्ली आए होंगे। मेरे पास पक्की जानकारी है कि संजय राउत का इरादा उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करने का था। लोगों ने संजय राउत के रोज़ाना के बयानों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
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