Maharashtra Politics: ‘शरद पवार को राज्य सभा में बनाया जाएगा विपक्ष का नेता’, उद्धव ठाकरे को लेकर भी BJP विधायक ने किया दावा

Operation Tiger Shiv Sena: महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबरों के बीच बीजेपी विधायक आशीषराव देशमुख ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि संजय राउत चाहते हैं कि UBT के सभी MLA और MP कांग्रेस में मर्ज हो जाएं। इसके साथ ही, शरद पवार को राज्यसभा में विपक्ष का नेता और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा।